تباينت أسعار الذهب والعملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، واستقر سعر الدولار واليورو ومعظم العملات العربية بالسوق. وشهدت أسعار العملات في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات أمس الإثنين. كما جاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.06 دينار. أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.89 دينار. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.95دينار. أسعار العملات العربية في ليبيا: ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.81 دينار. واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30 دينار. أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.05 دينار. السعر الرسمي للدولار: سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 دينار للبيع و4.48 دينار للشراء. وسجل سعر صرف اليورو 5.40 دينار للبيع و5.37 دينار للشراء. أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي: سجل الذهب عيار 18 نحو 209 دينارات ليبية. بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 243.8 دينار ليبي. وسجل الذهب عيار 24 نحو 278.6 دينار ليبي. وسجل كسر الفضة 2.4 دينار ليبي.

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