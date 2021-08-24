بشرهم "أردوغان" بجنة "الغاز" فسقطوا في نار الأسعار.. مأساة الأتراك

قفزت أسعار فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء والوقود في تركيا نحو 35 مرة بعد عام على "بشرى الغاز الطبيعي".

وفي 21 أغسطس/آب 2020، زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي طوال تاريخها في البحر الأسود يكفيها لمدة 20 عاما، وكانت هذه بمثابة البشرى التي زفها للأتراك آنذاك.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، فإنه "قد مر عام على البشرى، وزادت الأسعار 35 مرة، حيث ارتفعت منتجات الوقود 25 مرة، والغاز الطبيعي 7 مرات، والكهرباء 3 مرات".

وتابعت الصحيفة "وعليه بلغت الزيادة في الغاز الطبيعي 18.88% والزيادة في الكهرباء 29.76%"، خلال تلك الفترة.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

على الصعيد نفسه ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية، بنسبة 3.5 %، في أغسطس الحالي، مقارنة مع يوليو/تموز الماضي ، فيما اقتربت الزيادة السنوية منها لنحو 40 %.

جاء ذلك بحسب تقرير "التضخم لدى الشعب" عن شهر أغسطس 2021 الذي أعدته وحدة البحث والتطوير، التابعة لاتحاد الأعمال العام المتحد التركي، وذلك بناء على سلة مكونة من 76 مادة غذائية يستهلكها الجمهور أكثر من غيرها.

وبحسب التقرير زادت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 3.6% في يناير/كانون ثان، و2.8% في فبراير/شباط، و2.5% في مارس/آذار، و2.3% في أبريل/نيسان، و1.8% في مايو/أيار، و1.1% في يونيو/حزيران، و4.2% في يوليو.

وفي أغسطس؛ ارتفعت أسعار الخبز والطحين والبرغل بنسبة 2.1%، وأسعار اللحوم والأسماك بنسبة 0.6%، وأسعار البيض والألبان ومنتجاتها بنسبة 2.9%، وأسعار الفاكهة بنسبة 3.3%، وأسعار الخضار بنسبة 14.7% مقارنة بالشهر السابق.

فيما استمر الاتجاه التصاعدي في أسعار الزيوت، الذي بدأ في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بزيادة قدرها 2.2 %.

وظلت أسعار البقول دون تغيير، في أغسطس، وارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة الأخرى، التي تتكون من معجون الطماطم والزيتون والعسل والشاي والملح والمواد الغذائية المماثلة، بنسبة 0.2%.

وخلال 2021، في الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 24 %، وزادت أسعار الخبز والبرغل والدقيق والمعكرونة بنسبة 11.1 %، وأسعار اللحوم والأسماك بنسبة 26.9 %، وأسعار الحليب ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 23.9 %.

من ناحية أخرى، قفزت أسعار الزيوت بنسبة 25.9%، في الأشهر الـ8 الأولى من العام، وارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 75.6%، وزادت أسعار الخضراوات بنسبة 14.1%. وأسعار البقول بنسبة 9%، وأسعار المواد الغذائية المصنعة الأخرى بنسبة 8.6%.

هذا فيما وصلت النسبة الإجمالية للزيادة السنوية في أسعار المواد الغذائية إلى 39.8 %.