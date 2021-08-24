ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.
تكبد النفط أكبر خسائر أسبوعية في 9 أشهر بختام الأسبوع الماضي، حيث تراجعت عقود برنت 7.7% مقارنة مع الأسبوع السابق له إلى 64.75 دولار.
تملك أفغانستان كميات من الذهب، تفوق تلك التي بحوزة بلد نفطي مثل نيجيريا على سبيل المثال (21.5 طن).
لم يعد ينظر لأصحاب الملايين على أنهم أثرياء، وصار الثراء يبدأ من المليار العاشر على الأقل وهناك قائمة كبيرة لأصحاب المليارات.
شلال الغضب في لبنان لا يهدأ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتراجع قيمة الليرة المستمر.
يتحرك صندوق النقد الدولي بقوة في اتجاه دفع الاقتصاد العالمي نحو التعافي من جائحة كورونا التي كبدت العالم خسائر كبيرة.
تعرضت منصة نفط بحرية في خليج المكسيك لحريق تسبب في توقف الإنتاج ووفاة عدد من العاملين.
أعلن عملاق الأدوية الأمريكية "فايزر" اعتزامه الاستحواذ على شركة "تريليوم ثيرابيوتيكس"، في صفقة تبلغ قيمتها 2.26 مليار دولار.
زادت وزارة الاقتصاد اللبنانية، الإثنين، سعر الخبز المدعم من الحكومة، للمرة السابعة خلال عام، رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. الخبز المر وأول تريليونير وذهب طالبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.