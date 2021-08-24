موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. الخبز المر وأول تريليونير وذهب طالبان

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تكبد النفط أكبر خسائر أسبوعية في 9 أشهر بختام الأسبوع الماضي، حيث تراجعت عقود برنت 7.7% مقارنة مع الأسبوع السابق له إلى 64.75 دولار.

تملك أفغانستان كميات من الذهب، تفوق تلك التي بحوزة بلد نفطي مثل نيجيريا على سبيل المثال (21.5 طن).

لم يعد ينظر لأصحاب الملايين على أنهم أثرياء، وصار الثراء يبدأ من المليار العاشر على الأقل وهناك قائمة كبيرة لأصحاب المليارات.

شلال الغضب في لبنان لا يهدأ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتراجع قيمة الليرة المستمر.

يتحرك صندوق النقد الدولي بقوة في اتجاه دفع الاقتصاد العالمي نحو التعافي من جائحة كورونا التي كبدت العالم خسائر كبيرة.

تعرضت منصة نفط بحرية في خليج المكسيك لحريق تسبب في توقف الإنتاج ووفاة عدد من العاملين.

أعلن عملاق الأدوية الأمريكية "فايزر" اعتزامه الاستحواذ على شركة "تريليوم ثيرابيوتيكس"، في صفقة تبلغ قيمتها 2.26 مليار دولار.

زادت وزارة الاقتصاد اللبنانية، الإثنين، سعر الخبز المدعم من الحكومة، للمرة السابعة خلال عام، رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.