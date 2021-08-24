النرويج تخصص 6 ملايين يورو لدعم السودان سياسيا واقتصاديا

أعلنت مملكة النرويج، الإثنين، أنها خصصت مبلغ 6 ملايين يورو إضافية لبرنامج دعم الأسر "ثمرات" الذي تنفذه الحكومة السودانية.

وأجرى وزير التنمية الدولية النرويج داج إنج بوليستين، الذي وصل الخرطوم في زيارة رسمية، مباحثات رفيعة المسؤوليين السودانيين، حيث شملت نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير المالية جبريل إبراهيم.

وميدانيا أطلع الوزير النرويجي على أوضاع اللاجئين بولاية كسلا شرقي البلاد، مشيداً بجهود الخرطوم في هذا الإتجاه، واعد بدعم سياسي وإقتصادي ضافي للسودان، وأنهم ملتزمون بأي دعم تحتاجه حكومة الفترة الانتقالية.

وقال بوليستين، في تصريحات صحفية، إنه بحث مع نائب رئيس مجلس السيادة، الجهود المبذولة لإصلاح بعض القطاعات والترتيبات التي تبذلها الحكومة للتحضير للانتخابات المقبلة.

وأشار إلى الجهود التى بذلتها بلاده ضمن مجموعة الترويكا التي تضم إلى جانب النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لإعفاء ديون السودان.

وعبر عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام وإنجاز عملية التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن زيارته، تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مملكة النرويج والسودان، منوهاً إلى وقوف حكومة بلاده الى جانب الخرطوم وسوف تبذل كل الجهود لتقوية هذه الشراكة.

وقال المسؤول النرويجي: "اليوم قدمنا مساهمة مالية إضافية لأجل برنامج دعم الأسر"، معرباً عن أمله في أن تكون مثل هذه الزيارة فرصة للإستمرار في دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشاد بجهود الحكومة الإنتقالية والمجتمعات المحلية في استضافه اللاجئين، لافتاً إلى أنه زار معسكر "أم راكوبة" بولاية القضارف شرقي البلاد ووقف على الأوضاع فيه، معبراً عن تقدير بلاده لاستضافة السودان والمجتمعات المحلية للآجئين.

وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الشباب من الجنسين للجلوس مع بعض لمواجهة العقبات والتغلب علي الصعوبات.

وقال :"عقدت اليوم جلسة نقاش مع طلاب جامعيين، كانت غنية بالأفكار النيرة والجيدة، وعلى الجميع التعاون والتكاتف".

وفي السياق، ثمن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك دور النرويج الداعم للسودان خلال كل مراحل ثورة ديسمبر المجيدة ولاحقاً عملية الانتقال الديموقراطي وعملية السلام الشامل بالبلاد.



بدوره، أوضح الوزير النرويجي أنه أبلغ حمدوك خلال اللقاء بأن استمرار تمسك الشباب بالثورة ومبادئها رغم الصعاب التي تواجه الفترة الانتقالية هو أمر مُلهم للغاية.

وأعرب داج عن "تقديره العالي" لإلتزام رئيس مجلس الوزراء بتقليد النساء مناصب عليا في الدولة السودانية.

وأشاد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم بالعلاقات المتميزة بين بلاده والنرويج، لافتاً إلى أن الأخيرة لعبت دوراً مهماً في تحقيق إتفاقية السلام الموقعة في جوبا أكتوبر الماضي.

وأوضح أن "النرويج قدمت اليوم دعماً إضافياً لبرنامج دعم الأسر السودانية ثمرات هذا إضافة إلى دعمها لبلادنا في مجموعة الترويكا ومساندته في المنتديات الدولية".

وأشاد بدورها الكبير في عملية إعفاء ديون السودان، وشكر الوزير جهود الحكومة النرويجية على مختلف المستويات.

