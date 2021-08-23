قصفت الطائرات الإسرائيلية، في وقت متأخر، مساء الاثنين، موقعا لحماس جنوب قطاع غزة.
وقال مصدر محلي لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا تجاه موقع لحماس غرب خانيونس قبل أن تستهدفه الطائرات الحربية الإسرائيلية بـ 3 صواريخ على الأقل سمع على إثرها دويا هائلا في أرجاء المدينة.
وجاءت الغارات بعد يوم شهد اندلاع 9 حرائق في التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يشتبه بأنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحرائق اندلعت في المجلس الاستيطاني الإقليمي "أشكول" .
وأكدت مصادر فلسطينية أن الشبان أطلقوا مجموعات من البالونات المحملة بشعل حارقة تجاه الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.
ويستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لإيصال شعلة حارقة للمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت منذ انطلاق "مسيرات العودة" و"كسر الحصار" في 30 مارس 2018.
والسبت الماضي، شن الجيش الإسرائيلي، غارات على موقع وسط قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، حينها إنه: "بعد تقييم الجيش الإسرائيلي للوضع تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".
وغارات السبت جاءت بعد أن نظم فلسطينيون مهرجانا قرب حدود قطاع غزة بمناسبة الذكرى السنوية الـ52 لإحراق المسجد الأقصى.
وآنذاك وقعت مواجهات بين المئات من الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة 42 فلسطينيا بينهم 2 بجروح خطيرة، فضلا عن إصابة شرطي حرس حدود إسرائيلي بجروح بالغة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تقصف موقعا لحماس ردا على البالونات الحارقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.