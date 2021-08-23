موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. "قانون السايس" بمصر و مرسيدس المعدلة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة. أطلقت شركة "جي باور"، أيقونتها" G8M Hurricane " المعدلة المبنية على أساس سيارة بي إم دبليو" M8 Competition". أدخلت شركة "بوسايدون" تعديلات على سيارة مرسيدس" AMG GT R Roadster". تسعى روسيا لتنفيذ استراتيجية النقل الكهربائي، التي تستهدف الوصول بإنتاج المركبات الكهربائية إلى 10% من جميع السيارات خلال عام 2030. ألغت شركة خدمات النقل الذكي الصينية ديدي خططها لدخول السوق البريطانية في ظل مخاوف بشأن كيفية تعاملها مع بيانات الركاب الحساسة.

بدأت بعض الاحياء في مصر تطبيق "قانون السايس" الجديد الذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.

حذر معهد سلامة قيادة الدراجات النارية من فتح حاجب خوذة الدراجة النارية حتى على السرعات المنخفضة؛ لأن هذا الأمر قد يهدد السلامة.

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