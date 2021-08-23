موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. "دولار السفر" وخطة طيران الإمارات

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وقعت طيران الإمارات وخطوط "سيم إير Semair" الجنوب أفريقية اتفاقية إنترلاين لدعم تكثيف العمليات بعد تعزيز خدمات الشركة إلى جنوب أفريقيا.

تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، نحو 74 رحلة دولية وداخلية.

كان مشهد موقع الأكروبوليس الأثري الأنيق في أثينا في ضوء القمر المكتمل مبهراً مساء الأحد للاستمتاع بهذه "اللحظة المهيبة".

مع فتح العديد من الدول مجالها الجوي مجددا بعد إغلاق كورونا الطويل، أصبح ضروريا مع السفر التعرف على مؤشر الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.19 بالمئة إلى 93.311 مقارنة مع يوم الجمعة حين ارتفع إلى 93.734 للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.