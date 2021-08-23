مصادر تونسية لـ دوت الخليج الأخبارية: قيس سعيد حسم اسم رئيس الحكومة

كشفت مصادر رئاسية لـ "دوت الخليج الإخبارية" النقاب عن الرئيس قيس سعيد حسم اسم رئيس الحكومة المقبلة، وسيتم الإعلان خلال ساعات. وأظهرت المصادر أن الرئيس التونسي سيقوم بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة مع تشكيلته الوزارية الكاملة والتي لن تتجاوز 20 وزيرا.

وحسب نفس المصادر، فإن رئيس الحكومة عمل في الحملة الرئاسية لقيس سعيد عام 2019، مشيرة إلى أن التكتم عنه، لدواعي أمنية بعد ورود معلومات تفيد وجود مخطط لاغتيال قيس سعيد.

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