واشنطن عن اتصال بايدن بطالبان : "غير مطروح حاليا"

ألمح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى إمكانية تمديد مهلة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لما بعد 31 أغسطس/ آب.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمدد مهلة انسحاب القوات الأمريكية لما بعد 31 أغسطس/ آب، قال سوليفان إن الرئيس يتعامل مع الأمر "يوما بيوم وسيتخذ قراراته تباعا".

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن تجري محادثات يومية مع حركة طالبان عبر قنوات سياسية وأمنية وتحقق "تقدما هائلا" في إجلاء الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان.

وأكد أن الرئيس بايدن كان واضحا بشأن موقفه من حركة طالبان وأنه لا يثق بهم.

واستبعد المسؤول الأمريكي اتصال الرئيس بايدن بقادة حركة طالبان في الوقت الحالي قائلا: "أمر غير مطروح في الوقت الحالي".

ولفت إلى أن القوات الأمريكية لا تتحرك خارج مطار كابول، متوقعا إخراج جميع الأمريكيين من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك فيما طالبت فرنسا بتمديد علميات الإجلاء من أفغانستان لما بعد 31 أغسطس/آب الجاري.



واعتبر وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان تمديد عمليات الإجلاء أمرا ضروريا لإكمال العمليات الحالية.

وقد حذرت طالبان اليوم الولايات المتحدة من عواقب في حال إبقاء قواتها في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس، مؤكدة من جهة ثانية أنها لن تعلن تشكيل أي حكومة قبل مغادرة هذه القوات.

وفي كابول ظلت الفوضى والتوتر يسيطران على الوضع حول المطار حيث لا يزال الأفغان الخائفون من عودة طالبان إلى السلطة ينتظرون مغادرة البلاد على متن رحلات تنظمها الدول الغربية.

وحصل تبادل لإطلاق النار صباحا بين عسكريين أمريكيين وألمان من جهة ومهاجمين غير معروفين من جهة أخرى.

وأشار الرئيس بايدن الأحد الى إمكان تمديد فترة بقاء الوجود الأمريكي في مطار كابول إلى ما بعد 31 أغسطس، علما بأنه يضم آخر الجنود والدبلوماسيين الغربيين الذين ينسقون عمليات الإجلاء.