استحواذ ضخم لشركة فايزر".. عملاق الأدوية يتوحش

أعلن عملاق الأدوية الأمريكية "فايزر" اعتزامه الاستحواذ على شركة "تريليوم ثيرابيوتيكس"، في صفقة تبلغ قيمتها 2.26 مليار دولار.

وشركة "تريليوم ثيرابيوتيكس" الأمريكية، متخصصة في علم الأورام المناعية تطور علاجات مبتكرة لعلاج السرطان، وتعمل على إنتاج دواء جديد مبتكر، وفعال، لعلاج السرطان.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك، الإثنين، إن "فايزر"، ستدفع 18.50 دولار لكل سهم من أسهم "تريليوم ثيرابيوتيكس"، الموجود مقرها في مدينة كمبريدج بولاية ماساشوستس الأمريكية.

ويزيد هذا السعر عن متوسط سعر سهم"تريليوم ثيرابيوتيكس"، في البورصة خلال الستين يوما الماضية بنسبة 118%.، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وارتفع سعر "تريليوم ثيرابيوتيكس"، 3 أمثال تقريبا إلى 11.67 دولار للسهم، في حين ارتفع سهم فايزر بنسبة 3.6% في تعاملات صباح الإثنين ببورصة نيويورك للأوراق المالية.

فايزر تحلق بتوقعاتها

ووسط تنامي مخاوف العالم من "دلتا"، رفعت "فايزر" توقعاتها لمبيعات لقاحها ضد "كوفيد- 19" إلى رقم ضخم مقارنة بتوقعات مايو/آيار الماضي.

وتزداد مبيعات فايزر بشكل متسارع شهرا بعد شهر، وتتوقع الشركة الأمريكية أن توزع هذه السنة ما يوازي 33.5 مليار دولار من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي طورتها مع مختبرات "بايونتيك" الألمانية.

وتزيد هذه التوقعات بفارق كبير عن التوقعات السابقة التي أعلنتها المجموعة في مايو/أيار الماضي وقدرها 26 مليار دولار، وبفارق أكبر عن 15 مليار دولار توقعتها في فبراير/شباط الماضي.

ولا تبيع فايزر لقاحها بسعر الكلفة سوى للدول الفقيرة، خلافا لمنافساتها مثل جونسون آند جونسون وأسترازينيكا التي تعهدت ببيع لقاحاتها بسعر التكلفة لجميع الدول طوال فترة تفشي الوباء.

أرباح قياسية في 2021

وحققت فايزر في الربع الثاني وحده ولمجمل أنشطتها إيرادات بقيمة 18.9 مليار دولار، وهو رقم يوازي تقريبا ضعف ما حققته قبل عام (+92%) ويفوق توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 18.45 مليار دولار.

وازداد صافي أرباح المختبرات الفصلية بنسبة 59% إلى 5.5 مليار دولار، ما يعني أنها حققت ربحا صافيا قدره 99 سنتا للسهم الواحد، وهو المقياس المرجعي لوول ستريت، ما يفوق التوقعات بقيمة 96 سنتا.

وفي ظل زيادة مبيعاتها، رفعت الشركة توقعاتها لإيراداتها وأرباحها السنوية.

وباتت تتوقع للعام 2021 إيرادات تتراوح بين 78 و80 مليار دولار، بالمقارنة مع 70.5 إلى 72.5 مليار دولار أعلن عنها في مايو/أيار الماضي، مدعومة من مبيعاتها من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي حققت لها 11.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

كما من المتوقع أن تزداد الأرباح للسهم الواحد بمقدار 3.95 إلى 4.05 دولار، بالمقارنة مع 3.55 إلى 3.65 دولار كانت متوقعة بالأساس.

ووزعت فايزر حصص أرباح على مساهميها تبلغ قيمتها الإجمالية 4.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، بزيادة 3% على مدى عام.