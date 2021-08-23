واشنطن تكشف آخر تطورات إجلاء الأفغان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الإثنين، أن 25 طائرة عسكرية أمريكية أجلت نحو 16 ألف شخص من أفغانستان، يوم أمس الأحد.

يأتي ذلك فيما تسارع الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، خطى إجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان، بعد أسبوع من سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقالت الدفاع الأمريكية، في بيان " أجلت 25 طائرة عسكرية أمريكية نحو 16 ألف شخص من أفغانستان، أمس الأحد".

وتابعت: "مستمرون في إقامة نقاط تفتيش لضمان المرور الآمن إلى مطار كابول".

وأضافت، أنه: "7 أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار خارج مطار كابول"، متابعة "ينتظرنا عمل كثير خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بعمليات الإجلاء من أفغانستان".

ومضت قائلة "لا يوجد لنا وجود عسكري بشكل ثابت في محيط مطار كابول بسبب وجود نقاط تفتيش تابعة لحركة طالبان".

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الإثنين، إن الوضع في مطار كابول يزداد فوضوية.

لكنه قال إن "مطار كابول سيظل مفتوحا بعد 31 أغسطس "آب" إذا كان ممكنا ضمان الأمن هناك"، في إشارة إلى أن الغرب يعمل على استكمال عملية إجلاء رعاياه بعد التاريخ المحدد لاكمال القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان.

وتابع ماس "نجري محادثات للإبقاء على مطار كابول مفتوحا أمام عمليات الإجلاء بعد 31 أغسطس".