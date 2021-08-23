بسرعة فائقة.. جي باور تطلق أيقونتها G8M Hurricane المعدلة

أطلقت شركة "جي باور"، أيقونتها" G8M Hurricane " المعدلة المبنية على أساس سيارة بي إم دبليو" M8 Competition".

وأوضحت شركة التعديل الألمانية، أنها توفر من سيارتها المعدلة نسختين بمعدلات أداء مختلفة.

وتابعت: الأولى" Hurricane RS " بقوة 840 حصان/1050 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، بينما تنطلق النسخة الثانية" G8M Hurricane RR " بقوة 900 حصان/1050 نيوتن متر.

وقد وصلت جي باور إلى هذه المعدلات بفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة V8 سعة 4.4 لتر بقوة 625 حصانا، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتقف السرعة القصوى في كلا الموديلين على أعتاب 340 كيلومتر/ساعة.

وتظهر النسخة المعدلة من السيارة باللون البرتقالي المعدني، كما يظهر على منتصف غطاء حيز المحرك والسقف شريط باللون الأسود.

كما يتوفر للسيارة جنوط مسبوكة قياس 21 بوصة.

ويوفر برنامج التعديل للسيارة مقصورة مجهزة بجلود فاخرة وفرش ألكانتارا الفاخر.

وأعلنت جي باور أن سعر السيارة G8M Hurricane المعدلة يبدأ من 270 ألف يورو.