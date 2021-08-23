أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 في اليمن

ارتفعت أسعار الذهب في اليمن، اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، مع صعود المعدن الأصفر عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن نحو 14,431 ريال ما يعادل (57.54 دولار).



وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق نحو 12,628 ريال حوالي (50.35 دولار).

سعر الذهب جرام 18 في اليمن

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن حوالي 10,824 ريال نحو (43.16 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في اليمن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 8,418 ريال (33.42 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في اليمن حوالي 7,216 ريال نحو (28.77 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب في اليمن نحو 448,810 ريال ما يعادل (1790 دولارا).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في اليمن 101,021 ريال حوالي (402.79 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما تراجع الدولار عن ذروة عدة أشهر، كما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن

يأتي ذلك وسط مخاوف المستثمرين من أن تضعف سلالة دلتا وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش.

بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة أيضا إلى 1786.50 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، متراجعا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي ليزيد من إغراء الذهب لحائزي عملات أخرى.