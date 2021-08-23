655 مليون دولار من "صندوق النقد لليمن".. بلد مزقته الحرب

قال الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي المعني باليمن إن اليمن سيحصل على حوالي 665 مليون دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي

أضاف الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي المعني باليمن اليوم الإثنين أن المبلغ سيساهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلد الذي تمزقه الحرب.



والمبلغ ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه.

وحقوق السحب الخاصة وحدة الصرف للصندوق وهي مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان.

وقال غازي الشبيكات الممثل الإقليمي للصندوق في بيان لرويترز " تعزز مخصصات حقوق السحب الخاصة احتياطيات اليمن من العملة الصعبة بأكثر من 70 بالمئة، وتقدم دعما البلد في أمس حاجة إليه لمواجهة الأزمة بما في ذلك احتياجات السكان الملحة الغذائية والطبية".

واستنفدت المعارك الدائرة بين تحالف تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران لما يزيد عن ستة أعوام احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن الذي يستورد معظم سلعه.

ويعتمد أكثر من 80 بالمئة من السكان على المعونات.

وينبغي على الدول كي تتمكن من إنفاق حقوق السحب الخاصة، استبدالها بعملة صعبة ويتطلب ذلك إيجاد دوله مستعدة للمشاركة في المبادلة.

واليمن مقسم بين حكومة معترف بها دوليا تتخذ من الجنوب مقرا لها والحوثيين الذين أطاحوا بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر 2014 ويسيطرون حاليا على معظم الشمال والمراكز الحضرية الرئيسية.

ولجأت الحكومة التي تواجه صعوبة في سداد أجور العاملين بالقطاع العام لطبع النقود لتغطية العجز.