النفط يودع الأيام العجاف.. ماذا فعل الدولار الضعيف بسعر البرميل؟

ودعت أسعار النفط سبعة أيام عجاف بدعم من الدولار الضعيف وارتفع خام برنت 1.23 دولار بما يعادل 1.9 في المائة إلى 66.41 دولار للبرميل

وتعافت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد سلسلة خسائر استمرت 7 أيام مدعومة من ضعف الدولار على الرغم من أن القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا أدى إلى تداولات خيم عليها الحذر.



وبحسب "رويترز" ارتفع خام برنت 1.23 دولار بما يعادل 1.9 في المائة إلى 66.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعدما نزل إلى 64.60 دولار خلال الجلسة في أقل مستوى منذ 21 مايو/أيار.

صعود العقود الآجلة

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم أكتوبر 1.13 دولار بما يعادل 1.8 في المائة إلى 63.27 دولار للبرميل منتعشة من 61.74 دولار للبرميل وهو أيضا أدنى مستوى منذ 21 مايو/أيار الذي سجلته في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وسجل كلا الخامين القياسيين أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 9 أشهر الأسبوع الماضي فانخفض برنت 8 في المائة ونزل خام غرب تكساس الوسيط 9 في المائة إذ تتأهب الأسواق لضعف الطلب على الوقود في مختلف أنحاء العالم بسبب زيادة الإصابات بكوفيد 19.

أسعار النفط تلتقط أنفاسها

وقال كازوهيكو سايتو كبير محللي فوجيتومي سيكيوريتيز "التقطت أسعار النفط أنفاسها اليوم بعد هبوطها الحاد الأسبوع الماضي". وأضاف "نتوقع المزيد من التعديلات هذا الأسبوع لكن معنويات السوق ستظل تشاؤمية مع تزايد المخاوف بشأن وتيرة أبطأ للطلب على الوقود في مختلف أرجاء العالم".

وبينما تفرض الجائحة ضغوطا على الطلب على الوقود، يزداد المعروض باطراد. وقالت شركة الخدمات بيكر هيوز إن الإنتاج الأمريكي ارتفع إلى 11.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع الأخير وإن شركات الطاقة أضافت حفارات نفطية للأسبوع الثالث على التوالي.

لكن تراجع الدولار قدم بعض الدعم مما جعل النفط الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل 6 عملات 93.349 بانخفاض طفيف من 93.734 وهو أعلى مستوى له في أكثر من 9 أشهر والذي بلغه يوم الجمعة.