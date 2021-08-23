قبل أن تسافر.. نظرة على سلة العملات ومؤشر الدولار

مع فتح العديد من الدول مجالها الجوي مجددا بعد إغلاق كورونا الطويل، أصبح ضروريا مع السفر التعرف على مؤشر الدولار.

واليوم تراجع الدولار الذي يُعتبر ملاذا آمنا عن أعلى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر مقابل منافسيه الرئيسيين اليوم الإثنين، إذ أدت قفزة في الأسهم الآسيوية إلى تحسن المعنويات، على الرغم من استمرار انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.19 بالمئة إلى 93.311 مقارنة مع يوم الجمعة حين ارتفع إلى 93.734 للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

لماذا تحرك الدولار؟

يأتي تحرك الدولار في الوقت الذي انتعشت فيه الأسهم في المنطقة، وارتفعت أسعار المعادن الأساسية إذ زادت الآمال في تحسن الطلب بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستهلك في العالم للمعادن، عن عدم تسجيل إصابات جديدة ناجمة عن عدوى محلية بكوفيد-19 وذلك لأول منذ يوليو تموز. كما تعززت المعنويات بفضل إغلاق قوي لـ"وول ستريت" يوم الجمعة.





وقادت العملات المرتبطة بالسلع الأولية كالدولارين الأسترالي والكندي الانتعاش أمام نظيرهما الأمريكي، عقب انخفاضات كبيرة سجلاها الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.29 بالمئة إلى 0.71575 دولار أمريكي، بعد أن بلغ أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 0.71065 دولار يوم الجمعة.

ومقابل الدولار الكندي، نزل الدولار الأمريكي 0.25 بالمئة إلى 1.2776 دولار كندي. وارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في ثمانية أشهر مقابل نظيره الكندي عند 1.2949 دولار كندى في نهاية الأسبوع الماضي.

العملات الرقمية

وتجاوزت بتكوين 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو أيار، وسجلت في أحدث تعاملات ارتفاعا 2.06 بالمئة إلى 50333.24 دولار.

وتلقى الدولار هذا الشهر الدعم من البحث عن الملاذات الآمنة في ظل تهديد السلالة دلتا سريعة الانتشار بإخراج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره، في الوقت ذاته الذي يلمح فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تقليص التحفيز في وقت مبكر ربما هذا العام.





واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.68385 دولار أمريكي، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر البالغ 0.6807 الذي سجله يوم الجمعة، في ظل خضوع البلاد لإجراءات عزل عام إذ تكافح لاحتواء تفشي للسلالة دلتا.

الين الياباني

واستقر الين، وهو ملاذ آمن آخر، إلى حد كبير دون تغيير عند 109.85 للدولار.





وارتفع اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.17195 دولار، ليبتعد عن أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الجمعة والبالغ 1.1664 دولار.

وأضاف الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة ليبلغ 1.36475 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى في شهر البالغ 1.3602 دولار الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي.