تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، في البنك المركزي المصري ومعظم البنوك التجارية.

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر)، وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).



وقفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 47.3% من يناير كانون الثاني إلى نهاية مارس آذار 2021، وفق بيانات حكومية.

وقالت الحكومة المصرية، إن صافي الاستثمار بلغ 1.429 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

والأسبوع الماضي، أقرت مصر قانون الصكوك السيادية، الذي يستهدف جذب مستثمرين جدد، لتمويل الموازنة العامة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.

وصدّق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة مجلس النواب.

وبحسب الجريدة الرسمية، تنص المادة الأولى، من القانون، على أنه يتم العمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه، حسب وسائل الإعلام المحلية.

والصكوك السيادية ليست "قروضا أو سندات أو أذون خزانة"، ولكنها مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست ملكية عامة.

ونص قانون الصكوك السيادية، على إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض من وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر وهيئة الرقابة المالية.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وبقي متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري عند 18.30 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري إلى نحو 21.31 جنيه للشراء، و21.45 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار



وظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.96 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.