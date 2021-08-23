5 نصائح لمنع طفلك من عمليات الشراء عبر الإنترنت

أوصى خبراء المركز الأوروبي لحماية المستهلك بمدينة كيل الألمانية الآباء بمراقبة أنشطة أطفالهم على التطبيقات،
وذلك لتفادي ما يعرف بعمليات الشراء داخل التطبيق (In-App Purchases).
ويقدم الخبراء هذه التدابير لمنع الطفل من إجراء مثل هذه العمليات، التي قد تتسبب في نفقات غير مرغوب فيها:
- لا يجوز تخزين تفاصيل وبيانات البنك أو بطاقة الائتمان على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي للطفل.
- يمكن تنشيط قفل الطرف الثالث عبر مزود شبكة الهاتف المحمول. وبهذه الطريقة يمكن منع عمليات السحب غير المرغوب فيها عبر فاتورة الهاتف الجوال الشهرية.
- يمكن غالبا إلغاء تنشيط عمليات الشراء داخل التطبيق في إعدادات الهاتف الجوال أو يمكن حظرها باستخدام الحماية بكلمة مرور.
- يمكن أن يساعد استخدام البطاقة المدفوعة مسبقا كوسيلة للدفع في تتبع النفقات.
- توفر العديد من المنصات أنظمة حماية للأطفال. ويسمح هذا للآباء بإنشاء حسابات مستخدمين خاصة للأطفال.
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