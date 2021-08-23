أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 في سوريا.. فرصة للشراء أم البيع؟

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 23 أغسطس/آب 2021، على الرغم من ارتفاع المعدن الأصفر عالميا.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 185.714 ألف ليرة للشراء و186.286 ألف ليرة للبيع، دون تغيير عن أسعار تعاملات أمس الأحد.



كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، دون تغيير 162.500 ألف ليرة للشراء و163 ألف ليرة للبيع.

كذلك، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 139.286 ألف ليرة للشراء و139.714 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 108.333 ألف ليرة للشراء و108.667 ألف ليرة للبيع.

وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 92.857 ألف ليرة للشراء و93.143 ألف ليرة للبيع.

ومع استقرار الأسعار ينصح الخبراء بالشراء للاستفادة من فارق الأسعار عند معاودة المعدن النفيس الصعود بدعم صعوده عالميا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب بسوريا

واستقر سعر سعر الأوقية (الأونصة) في للمستهلك سوريا عند 5.775 مليون ليرة للشراء و5.793 مليون ليرة للبيع، دون تغيير عن أسعار الأحد.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا إلى 1.300 مليون ليرة للشراء و1.304 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

وصعدت أسعار الذهب عالميا في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، مدفوعة بعودة المخاوف من تفشي جائحة كورونا، واستعادة مكانتها كملاذ آمن في حالة المخاطر.

والأسبوع الجاري، ستصدر مجموعة من البيانات، الهامة التى تأتي من الولايات المتحدة والتي سيتعلق المستثمرون خلالها بأي إشارة حول موعد تقليص برنامج التحفيز الأمريكي، وكذلك حول تأكيدات منتظرة حول موعد رفع الفائدة الأمريكية وسلامة توجهات الفيدرالي.

تأتي تلك البيانات بينما تعاني مناطق عدة حول العالم من تصاعد للإصابات بمتحور دلتا، بينما هناك مخاوف من دخول بلدان أخرى في حالة الإغلاق الكامل، وتبقى القارة الأوروبية كذلك مهددة باختبار موجة جديدة من الفيروس.

كل ذلك، سيؤثر على تداولات معظم العملات مقابل الدولار بينما يبدو الذهب غير مبال لتصاعد قوة الدولار، والذي فشل مؤشره في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الجلسة الآسيوية صباح اليوم.