كل ما تريد معرفته عن أسوس Zenfone 8.. أول هاتف مدمج دون تنازلات

عادة تأتي الهواتف الذكية الفاخرة بنظام جوجل أندرويد بأحجام كبيرة وتجهيزات متطورة، إلا أن الهاتف الذكي أسوس Zenfone 8 كسر القاعدة

يسعى هاتف Zenfone 8 لتلبية متطلبات الأشخاص، الذين يرغبون في استعمال الهاتف الذكي بيد واحدة دون التخلي عن التجهيزات الفاخرة، ولذلك فإنه يأتي بأبعاد مدمجة.



وتشير نشرة المواصفات الفنية إلى أن الهاتف الذكي أسوس Zenfone 8 يأتي بأبعاد 148 x 5ر68 x 9ر8 ملم، مقارنة بهاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra بأبعاد 1ر165 x 6ر75 x 9ر8 ملم، والجهاز الفاخر أبل آيفون 12 Pro Max بأبعاد 8ر160 x 1ر78 x 4ر7 ملم، وتوضح الأرقام أن هاتف أسوس Zenfone 8 ليس صغير الحجم، ولكنه يمتاز بتصميم مدمج دون أية تنازلات فيما يتعلق باستخدامات الحياة اليومية.

تجهيزات فاخرة

ويزخر هاتف أسوس بالتجهيزات التقنية المتوافرة في الهواتف الذكية الفاخرة الأخرى موديل 2021، ومنها معالج كوالكوم Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة من 6 إلى 16 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، ويدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.2 بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة.

وتترك الشاشة AMOLED قياس 5.9 بوصة انطباعا جيدا من الوهلة الأولى؛ حيث تبدو بدقة وضوح فائقة وألوان ساطعة، وتعمل بدقة وضوح 1080 x 2400 بيكسل، وتبلغ كثافة البيكسلات 446 بيكسل في البوصة المربعة، وتبلغ درجة السطوع 700 نيت، وتصل في بعض التطبيقات إلى 1000 نيت، وتدعم هذه الشاشة تقنية HDR10+ مع معدل متغير لتنشيط الصورة يصل إلى 120 هرتز، وتشتمل الشاشة أيضا على مستشعر بصمة الأصابع.

تجهيزات نادرة أيضا

ويشتمل هاتف أسوس Zenfone 8 على بعض التجهيزات، التي أصبحت نادرة في الموديلات الفاخرة الأخرى، مثل مقبس سماعة الرأس ولمبة LED للإشعارات على الجانب السفلي للجهاز.

وعللت الشركة التايوانية سبب عدم توافر فتحة لتركيب بطاقات الذاكرة ووظيفة الشحن اللاسلكي بأن هذه الوظائف ستجعل تصميم الهاتف الذكي سميكا للغاية.

ومن ضمن التجهيزات غير المعتادة في الهواتف الذكية من الفئة الفاخرة وجود كاميراتين "فقط" في جهاز أسوس؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بزاوية عريضة وبدقة 64 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية عريضة للغاية وبدقة 12 ميجابيكسل.

واعتمدت أسوس على مستشعرات سوني في الكاميراتين، ولذلك تلتقط المستشعرات الصغيرة صورا فائقة الوضوح مع دقة ألوان عالية خلال النهار، وتعمل البرمجيات بقوة عند التقاط الصور الليلية من أجل إزالة تشويش الصورة، ولا يشتمل جهاز أسوس على كاميرا زووم لأسباب تتعلق بعدم توافر مكان لتركيبها.

وتظهر الكاميرا الثنائية بمظهر جيد أثناء استخدامات الحياة اليومية، ويزخر الهاتف الذكي بالعديد من أوضاع التصوير والإعدادات اليدوية، التي توفر مزايا مفيدة للمستخدم، ويعمل التركيز التلقائي بسرعة ويشتمل معرض الصور من شركة آسوس على جميع الأدوات اللازمة، علاوة على إمكانية استعمال تطبيق جوجل Photos المثبت أيضا على الهاتف الذكي.

ولكن ينبغي على المستخدم عدم توقع الاستمتاع بتجربة تصوير مشابهة لهاتف أبل آيفون 12 Pro Max أو هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra؛ حيث تبلغ تكلفة هذه الموديلات ضعف تكلفة جهاز أسوس.

خلاصة القول: لقد تمكنت شركة أسوس من خلال جهازها Zenfone 8 من طرح هاتف مدمج بدون أية تنازلات تقريبا، ولم يشكل حجم الشاشة 5.9 أية مشكلة تقريبا في الاستخدامات اليومية، سواء كان الأمر يتعلق بقراءة الرسائل أو تشغيل التطبيقات أو مشاهدة مقاطع الفيديو؛ حيث يمكن للمستخدم رؤية كل العناصر بوضوح، حتى عند الكتابة على لوحة المفاتيح، وقد تمثل البطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة الإشكالية الوحيدة على المدى الطويل؛ حيث تنتهي فترة تشغيلها في نهاية اليوم في حالة الاستخدام المكثف.