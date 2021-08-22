اعتبرها تهديدا.. التحالف الدولي يسقط مسيرة فوق سوريا

أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة مقاتلة تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن أسقطت طائرة مسيرة في شرق سوريا بعد اعتبارها تهديدا.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل بالجيش الأمريكي واين ماروتو: "نجحت طائرة التحالف في الاشتباك مع طائرة مسيرة وإسقاطها بالقرب من قاعدة القرية الخضراء".



والشهر الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تشعر بقلق عميق من شن هجمات على أفراد أمريكيين في سوريا والعراق بعد استهداف دبلوماسيين وقوات أمريكية في ثلاث هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة جنديين أمريكيين.

ويوليو/تموز الماضي، أثارت مشاركة 8 مروحيات عسكرية تابعة للتحالف الدولي، في تنفيذ عملية إلقاء القبض على قياديين بارزين في تنظيم داعش الإرهابي، بريف دير الزور ، تساؤلات حول هوية المستهدفين، الذين يبدو أنهم يشكلون صيدا ثمينا للتحالف.

ووفق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، بمشاركة 8 مروحيات، بينها ناقلة جند، اعتقلت خلالها مسؤول سابق بديوان الصحة بولاية الفرات ضمن تنظيم داعش، وقيادي آخر في التنظيم من أبناء بلدة البوليل.