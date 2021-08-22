أسعار الذهب اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 في اليمن.. الركود يحكم السوق

استقرت أسعار الذهب في اليمن، اليوم الأحد 22 أغسطس 2021، وسط ركود كبير في السوق المحلي بالبلاد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 14368 ريالا ما يعادل (57.29 دولار).



وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق نحو 12573 ريالا حوالي (50.13 دولار).

سعر الذهب جرام 18 في اليمن

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 10,776 ريال نحو (42.97 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في اليمن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 8,382 ريال (33.42 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 7,184 ريال نحو (28.64 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وحاولت أسعار الذهب على مدار تداولات الجمعة الماضية، تسجيل المزيد من الارتفاعات على أمل تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها على مدار الأسبوع الجاري بالتزامن مع ارتفاع الدولار.

وعلى الرغم من أن تطورات متحور دلتا قد عززت من استقرار أسعار الذهب، ومنعتها من تسجيل خسائر أكبر، فإن قرارات الفيدرالي الأمريكي كان لها التأثير الأكبر في الضغط على أسعار الذهب ودعم ارتفاع الدولار الأمريكي.

وخلال الأسبوع الماضي، بدأت أسعار الذهب التداولات عند مستويات 1779.90 دولار للأوقية، وشهدت الكثير من التقلبات على مدار الأسبوع مع ترقب العديد من الأحداث والبيانات المهمة في العالم والولايات المتحدة تحديدا، حتى استطاعت الوصول إلى مستويات 1795.60 دولار للأوقية في منتصف الأسبوع.

ومع اقتراب الأسبوع على الانتهاء، أثقل ارتفاع الدولار الأمريكي على الذهب ودفع الأسعار إلى الوصول إلى مستويات 1781 دولارا، في نهاية جلسة الأسبوع الماضي.