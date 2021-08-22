أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تواصل الصعود وإيثريوم تهبط

تباينت أسعار العملات الرقمية "المشفرة" مع رحلة صعود تقودها بيتكوين الأشهر عالميا.

وارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 1.15% إلى 49,152.84 مقابل 48,648.17 دولار أمس.



وحتى كتابة التقرير بلغت القيمة السوقية لعملة بيتكوين 923.77 مليار دولار، وسط تداولات بقيمة 30.93 مليار دولار آخر 24 ساعة.

حديث الدولار المشفر

كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قال الأسبوع الماضي إن الأموال الرقمية تكتسب أهمية متزايدة.

وتابع باول: "هل ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يكون له عملة رقمية؟ ذلك سؤال مهم جدا وصعب".

ويهدد إصدار دولار رقمي في حال حدوثه، مكانة العملات الرقمية الأخرى.

والأسبوع الماضي أيضا، ارتفع سعر العملات الافتراضية في وقت واصلت فيه الشركات العالمية الاعتراف بعملة بيتكوين كعملة دفع مقابل الحصول على خدمات هذه الشركات، مثل أبل باي وجوجل باي.

كما أعلنت "ايه ام سي" المشغلة لدور السينما في أمريكا، الثلاثاء، أنها ستكون مستعدة تقنيا لقبول عملة بيتكوين لحجز تذاكر دور العرض بنهاية العام الحالي.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

أسعار العملات الرقمية اليوم

هبط سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 0.07% إلى 3256.78 دولار.

بينما ارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.02 % إلى 0.31936 دولار.

كما تحرك سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.30% صعودا لتصل إلى 1.25 دولار.

وصعد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 3.98% إلى 187.54 دولار.

فيما تراجع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 1.06% لتسجل نحو 27.91 دولار.

كما تراجع سعر العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 0.07% لتسجل 28.33 دولار.