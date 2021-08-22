ماذا لو وضعنا أثرياء العالم في فريق كرة قدم؟.. ما مراكزهم ولماذا؟

تضم قائمة أثرياء العالم شخصيات يتجاوز عمرها 90 عاما، مقابل 35 عاما للشباب، بإجمالي ثروة 1.25 تريليون دولار لـ12 منهم فقط.

لكن، وبعيدا عن أرقام الثورات الطائلة، ماذا لو وضعنا أثرياء العالم في فريق لكرة القدم، فما هي المراكز التي سيحصل عليها كل ملياردير، ولماذا؟.



وارين بافيت

وسيكون الملياردير وارين بافيت، البالغة ثروته 104 مليارات دولار، ويأتي بها في المرتبة التاسعة عالميا كأغنى شخص في العالم، في مكان المدرب، فهو طالما كان رئيسا فخريا في أكثر من مؤسسة حول العالم.





بيل جيتس

بإجمالي ثروة تتجاوز قيمتها 149 مليار دولار، ويأتي بها في المرتبة الرابعة عالميا، فإننا في "دوت الخليج الإخبارية" وحسب رؤية قراء ومتابعين، نفضل أن يكون في حراسة المرمى، لأسباب مرتبطة بقدرته على الصمود ضمن قائمة الأثرياء.

وبيل جيتس متواجد في قائمة أثرياء العالم منذ تسعينات القرن الماضي، وعلى الرغم من التطور الهائل في ترتيب الأثرياء، إلا أنه على الأقل حافظ على تواجده ضمن العشرة الكبار، ولم يغادرها مطلقا.





لاري أليسون

لاري أليسون البالغة ثروته الإجمالية 102 مليار دولار ويحتل بها المرتبة العاشرة ضمن قائمة أثرياء العالم، نرى أنه يصلح أن يكون في خط الدفاع، فلديه شخصية قوية، ونجح في الدفاع عن شركته "أوراكل" أمام عواصف التقدم التكنولوجي.

فرانسواز بيتنكور

فرانسواز بيتنكور مايرز حفيدة مؤسس لوريال، والتي تأتي في المرتبة 11 ضمن قائمة أثرياء العالم بإجمالي 89.9 مليار دولار، يمكن وضعها في الدفاع أيضا، بعد نجاحها في الدفاع عن اسم لوريال وسمعتها عالميا، وسط ظهور شركات كبرى منافسة.

موكيش أمباني

في المرتبة الثانية عشر كأغنى رجل في العالم، يأتي رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، الرئيس التنفيذي لشركة ريليانس إنداستريز المحدودة للطاقة، بإجمالي ثروة 82.5 مليار دولار.

يصلح أن يكون أمباني في الدفاع، لما يملكه من قوة في إبقاء شكرته حاضرة بقوة في السوق العالمية، على الرغم من التحولات التي طرأت في سوق الطاقة، وظهور كيانات كبرى.





ستيف بالمر

في المرتبة الثامنة كأكبر ملياردير في العالم، يأتي ستيف بالمر، بإجمالي ثروة تبلغ 106 مليارات دولار، يمكن وضعه في وسط الملعب كصانع ألعاب، بالنظر إلى قدرته على تحقيق الأرباح في أسهمه، وسط عالم متقلب.

وبالمر لم يؤسس أي شركة، بل هو مساهم في شركات كبرى حول العالم، وتمكن خلال سنوات عمله في مايكروسوفت منذ عام 2000 حتى 2014، من فهم آلية عمل السوق المالية العالمية.

سيرجي برين

عمره لا يتجاوز 48 عاما، ولديه ثروة تبلغ قيمتها 117 مليار دولار، يحتل بها المرتبة السابعة ضمن قائمة أثرياء العالم، يصلح أن يكون برين جناح أيمن، لما يمتلكه من قدرة على المغامرة في مهنتنه "التكنولوجيا".

ونجح برين، في إثبات نفسه ضمن قائمة الناجحين في صناعة البرمجيات، فهو الشريك المؤسس لشركة جوجل، وصنع اسمه من ذهب في عالم، يتواجد به شخصيات مثل بيل جيتس، وجيف بيزوس، إيلون ماسك.

لاري بيج

بيج الشريك المؤسس لشركة جوجل، وتبلغ ثروته الإجمالي 122 مليار دولار أمريكي يحتل بها المرتبة السادسة عالميا، يمكن تثبيت بيج في الجناح الأيسر مقابل زميله سيرجي برين، اللذين نجحا في الوصول إلى مراتب متقدمة في صناعة التكنولوجيا.





برنار أرنو

رجل الأعمال الفرنسي مؤسس شركة لويس فوتين، بإجمالي ثروة تبلغ قيمتها 158 مليار دولار أمريكي، يحتل بها المرتبة الثالثة ضمن قائمة أثرياء العالم، يمكن أن يكون مركزه وسط الملعب كصانع ألعاب أنيق يرى الملعب بالكامل.





جيف بيزوس

أثرى رجل في العالم بإجمالي ثروة تتجاوز 186 مليار دولار أمريكي، وهو مؤسس شركة أمازون، يصلح بيزوس أن يكون صانع ألعاب رئيس في فريق كرة القدم، لما يتمتع به من رؤية ثاقبة في عالم الاستهلاك، إذ وصفه أصدقائه أنه يسبق العالم بـ 10 سنوات على الأقل.





إيلون ماسك

ثاني أثرى رجل في العالم، إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، الذي يوصف بالمجنون والمغامر، لكنه يربح دائما سواء في قطاع السيارات أو الفضاء، وحتى العملات الافتراضية، فدائما ما يسجل أهدافا تصنع فارقا.

مارك زوكربيرج

الملياردير الشاب، خامس أثرى رجل في العالم بإجمالي ثروة تتجاوز قيمتها 132 مليار دولار أمريكي، والذي خلق ثورة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، يمكن أن يكون مهاجما ثاني إلى جانب ماسك.

مارك، أحد الأثرياء الذين دخلوا نادي المليارديرات في عمر مبكرة، وكان أسرع ملياردير في العالم، بحسب تصنيف فوربس.