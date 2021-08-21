تعرضت وزارة الخارجية الأمريكية لهجوم سيبراني، وسط تقديرات بحدوث خرق "خطير"، ورجحت وسائل إعلام أن الهجوم وقع قبل أسبوعين.
وذكر مراسل بشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية على "تويتر" اليوم السبت، أن الخارجية الأمريكية تعرضت مؤخرا لهجوم إلكتروني، وإدارة الدفاع الإلكتروني نشرت إخطارات بخرق خطير محتمل.
وأضاف المراسل، أن مهمة الإجلاء من أفغانستان لم تتأثر بالهجوم السيبراني على وزارة الخارجية.
وفي مايو/أيار الماضي، قالت شركة تدير خط أنابيب رئيسي للطاقة في أمريكا، إنها اضطرت إلى وقف جميع عمليات خطوط أنابيب مشتقات نفطية مؤقتا، بعد هجوم سيبراني.
وذكرت شركة "كولونيال بايبلاين" في بيان، أن الهجوم أثر على بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ما دفعها إلى تعليق إمدادات المشتقات لفترة مؤقتة، دون الإشارة إلى تأثر الإمدادات للسوق المحلية.
وتصف الشركة نفسها بأنها أكبر خط أنابيب للمنتجات المكررة في الولايات المتحدة، وتنقل ما يقرب من 45% من جميع الوقود، بما في ذلك البنزين ووقود الديزل وزيت التدفئة المنزلية، التي يتم استهلاكها على الساحل الشرقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم سيبراني على الخارجية الأمريكية.. وحديث عن "خرق خطير" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.