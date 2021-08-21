تظاهر آلاف الأشخاص في لندن، السبت، احتجاجا على سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان وتضامنا مع أفغان يعارضون سلطة الأمر الواقع بكابول.
ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة البريطانية ظهرا واحتشدوا في ساحة هايد بارك، ونظّموا مسيرة إلى وايتهول مرورا بمقر الحكومة ورئيس الوزراء بوريس جونسون في شارع داونينج.
وواجه جونسون انتقادات حادة هذا الأسبوع على خلفية إدارة حكومته للأزمة في أفغانستان، وسط جهود تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لإجلاء مواطنيها ورعايا آخرين من كابول.
وسار المشاركون في الاحتجاج خلف لافتة كتب عليها أن حركة "طالبان لم تتغيّر"، كما رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا قتل الأفغان" و"أوقفوا قمع النساء الأفغانيات".
ولوّح عدد من المشاركين بالأعلام الأفغانية ورددوا شعارات مناوئة لطالبان.
وشددت طالبان على أنها ستعامل النساء بإنصاف، ولن تسعى للانتقام من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الغربية خلال تدخّلها في البلاد مدى عقدين، في خضم سعي آلاف الأشخاص لمغادرة كابول في عمليات إجلاء تشوبها فوضى عارمة.
ويشكك أفغان كثر بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في التظاهرة في لندن بالتطمينات التي تقدّمها طالبان، لا سيّما مع ورود تقارير تفيد بأن مسلّحي الحركة بدأوا ينتقمون من أشخاص مدرجين في قائمة المطلوبين لدى الحركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظاهرات بلندن رفضا لاستيلاء طالبان على حكم أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.