أوروبا تستبعد إجلاء الموظفين الأفغان من كابول بنهاية أغسطس

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه "من المستحيل" إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 أغسطس/ آب.

وأضاف بوريل متحدثا من إسبانيا في مقابلة عبر الهاتف: "المشكلة هي الوصول إلى المطار، إن إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأمريكيون مشددة للغاية، ولقد طلبنا منهم إبداء مزيد من المرونة، إنها تعرقل مرور موظفينا".



ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة دفعت بالمزيد من الجنود إلى مطار العاصمة الأفغانية كابل، من أجل تأمينه، فيما تتواصل عمليات إجلاء آلاف الأشخاص إلى خارج البلاد.

أوضح مسؤولان أمريكيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن العمل جار على إخراج الرعايا الأميركيين والمتعاونين الأفغان إلى مناطق آمنة.

وأشار إلى أن 9 طائرات أمريكية أجلت أكثر من 3 آلاف شخص إلى خارج أفغانستان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحا أنه تم إجلاء 2500 مواطن أمريكي.