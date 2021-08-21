طالبان تمنع موظفي الحكومة من العودة لمكاتبهم بكابول

منع مسلحو طالبان الموظفين الرسميين في كابول من العودة لمكاتبهم الحكومية السبت، في يوم العمل الأول من الأسبوع.

ومنذ استيلاء الحركة على السلطة في البلاد قبل 6 أيام، بقيت المباني الحكومية والمصارف ومكاتب جوازات السفر والمدارس والجامعات، معظمها مغلقا، وكانت حفنة من شركات الاتصالات الخاصة تعمل في الأيام القليلة الماضية.



وقال حمدالله وهو موظف حكومي: "ذهبت إلى المكتب هذا الصباح، لكنّ مسلحين من طالبان كانوا عند البوابة قالوا لنا إنهم لم يتلقوا أي أوامر بإعادة فتح مكاتب حكومية".

وأضاف "قالوا لنا أن نشاهد التلفزيون أو نستمع إلى الراديو لمعرفة موعد استئناف العمل"، وما زال يتعين على طالبان تشكيل حكومة بعد استيلائها على السلطة بسرعة أذهلت العالم.

ووسط فوضى الحكومة المنهارة، يتمثل القلق الأكبر لدى الأفغان في استمرار قبض الراتب.

وكانت غالبية الطرق في العاصمة مهجورة إلى حد كبير باستثناء نقاط التفتيش التابعة لطالبان ومرور دوريات للمسلحين.

كذلك، كانت الطرق المؤدية إلى وزارة الخارجية في وسط كابول مغلقة، كما قال موظف في الوزارة لوكالة "فرانس برس".

وأضاف، شرط عدم كشف هويته: "هم لا يسمحون لأي شخص بدخول مبنى الوزارة. حتى إن أحدهم قال لي أن أنتظر حتى يعيَّن وزير ومديرون جدد".

وأغلقت أيضا سوق العملات الأجنبية في انتظار تعليمات من المصرف المركزي، وفق متداولين.

وقال موظف آخر في بلدية كابول إنه يشعر بخيبة أمل، لأن طالبان لم تعد فتح مكاتب البلدية.

ومع ذلك، سمح لموظفين في مكاتب وزارة إعادة التأهيل الريفي في كابول بالدخول بعد إبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم، وفق أحد الموظفين.