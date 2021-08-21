بذكرى إحراق الأقصى.. إصابة 10 فلسطينيين برصاص إسرائيلي

أصيب 17 فلسطينيا، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة شرق غزة، في الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

وقال مصدر طبي لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن الطواقم الطبية نقلت 17 إصابة بعد اقتراب مجموعة من المشاركين من السياج الأمني الحدودي، حيث استهدفهم الجيش الإسرائيلي بالرصاص وقنابل الغاز.







ووفق شهود؛ فإن عشرات الشبان اقتربوا من السياج الأمني وهم يرددون هتافات ويرفعون الأعلام وحاول بعضهم إلقاء الحجارة كما أشعلوا إطارات سيارات بالية.

جاء ذلك، في وقت شارك فيه آلاف الفلسطينيين في مهرجان دعت له الفصائل الفلسطينية على أرض مخيم "ملكة" شرقي مدينة غزة، في الذكرى الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى.





ورفع مشاركون في المهرجان الجماهيري صورًا للمسجد الأقصى، وشعارات تؤكد تمسك الفلسطنيين بتحريره، وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات قبيل المهرجان، إن الحدث يحمل رسالتين، الأولى لشعبنا في الضفة الغربية والقدس، والثانية لشعبنا في غزة.





وأضاف "رسالتنا للضفة والقدس والأقصى أننا معكم، وهذه المعركة التي خضناها (سيف القدس) رسالة واضحة لإسرائيل. إن عدتم عدنا، ومستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل المسجد الأقصى".

وتابع :"الرسالة الثانية لأهلنا في غزة أن إسرائيل يحاول طمس الانتصار العظيم من خلال فرض الحصار وتجويعكم وعدم السماح للمرضى بالعلاج.. لن نسمح باستمرار هذه المعادلة".



