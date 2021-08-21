Realme GT Master.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي "الأنيق"

حالة من الاهتمام يحظى بها هاتف ريلمي الجديد Realme GT Master، بعد أن أعلنت عنه الشركة رسميا خلال الأيام الماضية.

وكشفت الشركة الصينية عن مواصفات هاتفها الذي يتميز بالأناقة في مؤتمرها (REALME FAN FESTIVAL 2021)، الذي تم بثه عبر الإنترنت.

ووفقا لموقع (gsmarena) يحظى الهاتف Realme GT Master بالعديد من المواصفات كما أنه يأتي بسعر اقتصادي.

مواصفات Realme GT Master

قدمت شركة ريلمي هاتفها الجديد بأربعة ألوان هي، الأبيض والأسود والرمادي والبنفسجي.

ويأتي الهاتف Realme GT Master، بشاشة من النوع (Super AMOLED)، بدقة (2400x1080) بيكسل، وتبلغ مساحة الشاشة 6.43 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، وجود (FHD+).

ويعمل هاتف ريلمي الجديد بمعالج (snapdragon 778G)، ثماني النواة.

ويأتي الهاتف بخيارين، الأول بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والخيار الثاني 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

لكن الهاتف يؤخذ عليه أنه لا يدعم تركيب كارت الميموري، لكنه يدعم تركيب شريحتين 5G.

ويعمل الهاتف Realme GT Master بنظام التشغيل أندرويد 11.

مميزات Realme GT Master

وأمدت ريلمي هاتفها الجديد ببطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات.

ويتميز الهاتف بوجود كاميرا خلفية ثلاثية، وكاميرا سيلفي دقتها 32 ميجا بيكسل.

وفيما يخص الكاميرا الخلفية، تبلغ دقة الكاميرا الأساسية 64 ميجا بيكسل، ودقة الثانية 8 ميجا بيكسل والثالثة 2 ميجا بيكسل.

وأضافت ريلمي لهاتفها Realme GT Master، منفذ السماعات الـ3.5 مللي، والسماعات الخارجية Mono، وبصمة إصبع أسفل الشاشة، كما أن يدعم خاصية الفتح عن طريق الوجه.

سعر Realme GT Master

طرحت شركة ريلمي الصينية هاتفها الجديد Realme GT Master، بسعر يصل إلى 350 يورو (6500 جنيه مصري) للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام.