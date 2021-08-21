شقيق الرئيس أشرف غني يبايع حركة طالبان

أعلن حشمت غني، شقيق الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، والذي غادر البلاد، مبايعة حركة طالبان عقب سيطرتها على مقاليد السلطة في أفغانستان.

وأفادت حركة طالبان في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" بأن "حشمت غني شقيق الرئيس السابق أشرف غني بايع إمارة أفغانستان الإسلامية على يد الحاج خليل الرحمن حقاني".



ونشرت وكالة "أسواكا" الأفغانية صورة عبر تغريدة في "تويتر"، تظهر شقيق الرئيس الأفغاني مع عدد من قادة طالبان أثناء عملية المبايعة.

يذكر أن الرئيس الأفغاني كان أكد في أول خطاب له بعد فراره، الأربعاء، أنه "خرج من كابول حقنا لدماء شعب أفغانستان". وتابع "اضطررت للمغادرة للحيلولة دون إراقة الدماء وتجنب كارثة كبرى".

وأضاف أشرف غني، في كلمة وجهها للشعب الأفغاني من الإمارات التي أكدت في وقت سابق استقباله "لاعتبارات إنسانية"، أن "المزاعم بأني أخذت معي أموالا قبل مغادرة البلاد لا أساس لها على الإطلاق وكلها محض أكاذيب".

وقال: "أجري مشاورات مع آخرين لحين عودتي كي أواصل جهودي من أجل تحقيق العدالة للأفغان".

وسبق ذلك أن قال الرئيس الأفغاني السابق، إنه تنازل عن السلطة لأنه لم يرد إراقة الدماء في العاصمة كابول.

وكشف غني، في كلمة ألقاها للأمة، عن أن "عناصر حركة طالبان أرادوا تكرار الفضائح التي وقعت في أفغانستان قبل 20 عاما".

وشدد على احترامه "جهود رئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله"، ولفت إلى أنه سيعود إلى أفغانستان في المستقبل القريب.

فيما أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأربعاء بأن دولة الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني السابق غني وأسرته وذلك لاعتبارات إنسانية.

وكان الرئيس الأفغاني السابق خرج من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة، يوم الأحد الماضي.