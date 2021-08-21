أسعار الذهب اليوم السبت 21 أغسطس 2021 في مصر.. عيار 21 يرتفع فجأة

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 21 أغسطس 2021، وسط عطلة هادئة محلية وعالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر نحو 898.99 جنيه مقابل 897.25 جنيه الجمعة.



فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) 786.58 جنيه، مقابل نحو 785 جنيها أمس.

الذهب عيار 18 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 674.32 جنيه مقابل نحو 672.75 جنيه الجمعة.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 524.38 جنيه مقابل 523.25 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو مقابل 449.5 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر نحو 27,962.98جنيه (1781 دولارا).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) 7,192.2 جنيها

أسعار الذهب العالمية

وعالميا، قفزت أسعار الذهب الجمعة إثر تراجع شهية المستثمرين المخاطرين وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تطورات فيروس كورونا.

وأدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المستثمرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، ليرتفع الآن نحو 0.4 % في الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف "لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".

وتتجه الأسهم الآسيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وأسوأ أسبوع منذ فبراير/ شباط.

ومما كبح مكاسب المعدن الأصفر أن قبع الملاذ الآمن المنافس الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن تسعة أشهر مستفيدا من القلق حيال فيروس كورونا وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص التحفيز هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. ومن شأن خفض البنك المركزي الأمريكي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.