غضب عالمي.. قميص ساخر لـ"طائرة الموت" بكابول

حرك قميص يسخر من أفغان سقطوا من طائرة عسكرية أمريكية إثر محاولة فاشلة للفرار من حركة طالبان، غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام، بدأت منصات تسوق على الإنترنت بيع قميص بألوان مختلفة، ويحمل عبارة "نادي كابول للقفز المظلي"، مع صورة لطائرة يسقط منها شخصان، في سخرية واضحة من أفغان سقطوا بعد أن تعلقوا بعجلات طائرة إجلاء أمريكية في مطار كابول، وفق صحف أمريكية.

وفي وصف المنتج، كتبت مواقع التسوق، أن هذا القميص، المتوفر بمقاسات مختلفة، مناسب تماماً لمن يحبون القفز من الطائرة والقفز بالمظلات.

وتابعت الصحف وصف المنتج على مواقع التسوق "بإبرازه مشهد الطائرة وهي تحلق في السماء وفجأة يسقط شخصان منها، أصبح قميص نادي كابول للقفز بالمظلات ظاهرة وانتشر على الإنترنت بعد ذلك".

وأضاف: "للقميص في الأصل معنى خاص في الجانب السياسي لكنه في النهاية يعتمد على ما يشعر به المستهلك".

وأرفق البائع مع الوصف مقطع فيديو، مدته 19 ثانية ويظهر رجل يعرض القميص بألوانه المختلفة،

غضب عارم

لكن القميص لم يحدث الأثر التسويقي المرجو، وقوبل بعاصفة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى حد وصفه بـ"المثير للاشمئزاز".

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن أحد المغردين قوله: "بينما يفر الأفغان ويتشبثون بالطائرات بدافع اليأس، قرر شخص ما الاستفادة من ألمهم وبؤسهم بهذا القميص المثير للاشمئزاز".

وأضاف: "يجري بيع القميص في 6 مواقع حاليا"، متابعا "يمكن أن يكون البشر قاسين للغاية".

فيما رأى آخرون أن القميص "مثير للاشمئزاز للغاية"، وعبر آخر عن أسفه "لما وصلنا إليه"، في إشارة إلى ميل الناس لاستغلال ألم الآخرين لتحقيق ربح.

وفي الوقت نفسه، حذف أحد مواقع التسوق صفحة القميص المثير للجدل، بعد أن وصفه عدد كبير من الزوار بأنه "فساد أخلاقي وتحريفً".

وخلال عمليات الإجلاء الدائرة منذ الأحد الماضي، سقط عدد من الشبان الأفغان من الجو، بعد تعلقهم بعجلات طائرة إجلاء عسكرية أمريكية، الإثنين الماضي، هربا من طالبان التي بسطت سيطرتها الكاملة على البلاد.

ولقى هؤلاء الأفغان حتفهم في ظروف صادمة للغاية وثقها مقطع فيديو قصير انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار صدمة كبيرة.