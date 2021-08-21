أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تقود الصعود وبولكادوت مفاجأة

تواصل أسعار العملات الرقمية "المشفرة" رحلة صعودها التي انطلقت منذ 3 أيام، وقفزت معظم العملات بنسب كبيرة.

وارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 3.33% إلى 48,648.17 دولار مقابل 47,109.60 دولار أمس.



وحتى كتابة التقرير بلغت القيمة السوقية لعملة بيتكوين 914.22مليار دولار، وسط تداولات بقيمة 37.71 مليار دولار آخر 24 ساعة.

الدولار المشفر

كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قال الأسبوع الماضي إن الأموال الرقمية تكتسب أهمية متزايدة.

وتابع باول: "هل ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يكون له عملة رقمية؟ ذلك سؤال مهم جدا وصعب".

ويهدد إصدار دولار رقمي في حال حدوثه، مكانة العملات الرقمية الأخرى.

والأسبوع الماضي أيضا، ارتفع سعر العملات الافتراضية في وقت واصلت فيه الشركات العالمية الاعتراف بعملة بيتكوين كعملة دفع مقابل الحصول على خدمات هذه الشركات، مثل أبل باي وجوجل باي.

كما أعلنت "ايه ام سي" المشغلة لدور السينما في أمريكا، الثلاثاء، أنها ستكون مستعدة تقنيا لقبول عملة بيتكوين لحجز تذاكر دور العرض بنهاية العام الحالي.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وقفز سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 1.56% إلى 3273.23 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.16% إلى 0.3239 دولار.

كما قفز سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.97% لتصل إلى 1.26 دولار.

وصعد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 3.02% إلى 181.43 دولار.

وقفز سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 7.95% لتسجل نحو 28.83 دولار.

كما قفز سعر العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 5.63% لتسجل 28.68 دولار.