وزير يمني يعلن مقتل خبير إيراني و9 من معاونيه بمأرب

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت، مقتل خبير إيراني و9 من معاونيه بغارة للتحالف العربي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن "مقتل المدعو حيدر سيرجان أحد الخبراء الإيرانيين ومعه 9 آخرون، منهم موسى القحازي وأحمد السحاري، الذين ينتحلون رتبة عقيد يوم أمس، إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، يؤكد حجم ومستوى انخراط إيران ودورها المزعزع لأمن واستقرار اليمن".



وأضاف أن "حيدر سيرجان ‏يعمل في مجال التدريب والتأهيل، تخصص مشاة جبلية"، لافتا إلى أنه "خبير في إعداد الخطط التكتيكية القتالية وعمل خبيراً في جبهات الساحل الغربي حتى 5 يونيو (حزيران) 2021".

وكشف الإرياني أنه تم إرسال "سيرجان" يوم 7 يونيو/حزيران الماضي إلى جبهات مأرب للعمل بدلاً من العنصر القتيل في حزب الله اللبناني مصطفى الغراوي.

ونوه إلى أن إرسال إيران مئات الخبراء من مليشيات الحرس الثوري، وقيادة العمليات العسكرية ميدانياً، وتهريب مختلف أنواع الأسلحة، منها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتدادا لمشروع طهران التوسعي في المنطقة وترسيخ نفوذها.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية "السافرة" في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين.

والجمعة، أكد الجيش اليمني، أنه يواصل التقدم في مختلف جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي بمأرب والجوف.

وقال الناطق باسم الجيش العميد الركن عبده مجلي، في إيجاز صحفي حول سير المعارك خلال الأيام الماضية، إن الجيش حقق تقدمات وحرر عشرات الكيلو مترات في الجبهة الجنوبية الغربية بمأرب، وتمكن خلالها من السيطرة على هيئات حاكمة واستراتيجية، وذلك بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.