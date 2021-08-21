تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 21 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 21 أغسطس 2021، في تعاملات شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، لتصل إلي 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، ما عزز من قوة العملة المصرية.

وظل متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو 18.28 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند 18.37 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، في البنك المصري لتنمية الصادرات.

فيما جاء وهو أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.19 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، في بنك مصر إيران للتنمية.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

"إيفر جيفن" تعبر قناة السويس

عبرت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، قناة السويس، مساء الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ أن غادرت مصر بعد حادث جنوحها في القناة الذي تسبب في تعطيل الملاحة بالممر المائي 6 أيام في مارس/ آذار.

وذكرت هيئة قناة السويس في بيان، أن السفينة عبرت القناة، في طريقها من المملكة المتحدة إلى الصين، ضمن قافلة تضم 26 سفينة أبحرت من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، فيما عبرت 36 سفينة أخرى القناة من الجنوب.

وقالت الهيئة إن مجموعة من كبار المرشدين بالقناة وقاطرتين رافقوا "إيفر جيفن"، خلال العبور.

ورحلة، الجمعة، هي الثانية والعشرين للسفينة "إيفر جيفن" عبر الممر المائي العالمي.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.40 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.