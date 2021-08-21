سعر الدولار في مصر اليوم السبت 21 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 21 أغسطس 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وتوقع تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي"، استعادة مصر خلال 2022 معدلات النمو ما قبل وباء كورونا لتسجل 4.9%.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار ، بلغ متوسط الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك ،التجارى الدولي، القاهرة،العربي الأفريقي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك HSBC، المشرق، بلوم مصر، وعودة،الكويت الوطني، المصري الخليجي، بركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

وفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 47.3 % من يناير كانون الثاني إلى نهاية مارس آذار 2021 ،وفق بيانات حكومية.

وقالت الحكومة المصرية، إن صافي الاستثمار بلغ 1.429 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



أسعار اليورو والإسترليني



واستقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، عند 18.30 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.40 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.