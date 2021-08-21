سعر الدولار في السودان اليوم السبت 21 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت 21 أغسطس/آب 2021،في تعاملات السوق غير الرسمية "السوداء".

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي لدى بنك السودان المركزي، نحو 443.81 جنيها للشراء، و 447.14 جنيها للبيع.



كما ظل متوسط سعر الدولار لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ثابتا عند 450 جنيها.

وقفزت معدلات التضخم مجددا في السودان إلى 422.78% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بمعدل 412.75 في يونيو/حزيران السابق عليه.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني في بيان، الثلاثاء، إن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 272.59%.

كما سجل المعدل الأساسي (بدون مجموعة الأغذية والمشروبات) نسبة نمو بلغت 625.78 % ، لشهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بمعدل 643.87% لشهر يونيو/حزيران 2021.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو في السودان، لدى بنك السودان المركزي، عند 518.15 جنيه للشراء، و522.04 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر العملة الأوروبية، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ثابتا عند 550 جنيها.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي،عند 608.79 جنيه للشراء، و 613.36 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط العملة البريطانية، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 635 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 118.41 جنيه للشراء، و 119.30 جنيه للبيع.

وظل متوسط العملة السعودية، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، عند نحو 120 جنيها.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، نحو 120.83 جنيه للشراء، و 121.74 جنيه للبيع، وهذه هي نفس الأسعار دون تغيير، لليوم الثالث على التوالي.

وظل متوسط سعر العملة الإماراتية، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ثابتا عند نحو 123 جنيه.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، نحو 1471.52 جنيه للشراء، و 1482.56 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.