الجيش اليمني يسقط "مسيرة" حوثية مفخخة بصعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني في محافظة صعدة، السبت، عن إحباط هجوم جوي للمليشيات الحوثية بطائرة مفخخة.
وقال قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد، إن دفاعات الجو التابعة للجيش اليمني أسقطت طائرة مسيرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وأشار الرائد عباد لوكالة سبأ الحكومية، إلى أن دفاعات الجيش الوطني (أرض جو) استهدفت الطائرة الحوثية بضربات دقيقة ومركزة أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها.
وأوضح الرائد عباد، أن إطلاق الطائرة المسيرة، تأتي تزامنًا مع تكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة) بمحافظة صعدة.
وكثفت مليشيات الحوثي من هجماتها بالطيران المفخخ خلال الأشهر الأخيرة إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة في حمل قذائف ذو عيارات مختلفة.
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