طالبان تكشف خطواتها المقبلة.. "لا ديمقراطية بالمفهوم الغربي"

قال مسؤول في "طالبان"، السبت، إن الحركة تسعى لتقديم إطار لحكومة جديدة في أفغانستان خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح المسؤول في الحركة، بحسب وكالة رويترز، أن المشاورات مستمرة مع كبار الزعماء الأفغان السابقين، وقادة المليشيات الخاصة أيضا للوصول إلى تسوية.



وفيما يخص إطار الحكم في أفغانستان، تابع المسؤول قائلًا: "نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيًا بالتعريف الغربي الدقيق ولكنه سيحمي حقوق الجميع".

وأكد أن الحركة ستحقق في مشاكل القانون والنظام التي سببها أعضاء بعد علمها بارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين.

وعن القوات الأجنبية، أشار المسؤول في حركة طالبان، إلى أن المحادثات ناقشت كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية.

وعن عمليات الإجلاء، أكد المسؤول في طالبان، أن الفوضى في مطار كابول لم تسببها الحركة وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال مسؤول أمريكي، إن هناك حوالي 5800 جندي أمريكي حاليا في مطار العاصمة الأفغانية كابول للمساعدة في جهود الإجلاء.

وأصدر لويد أوستن وزير الدفاع أوامر بتوجيه حوالي 6000 جندي إلى كابول، وهو عدد من المتوقع الوصول إليه في الأيام المقبلة.

فيما تشارك طائرات من العالم بأسره في جسر جوي يقوم منذ الأحد بإجلاء دبلوماسيين وأجانب وأفغان من مطار كابول، الذي تسيطر حركة طالبان بشكل محكم على محيطه.