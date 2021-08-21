رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الدبلوماسي نيكولاس بيرنز ليكون سفيرا لبلاده لدى الصين ورئيس بلدية شيكاجو السابق والديمقراطي البارز رام إيمانويل سفيرا لدى اليابان. كما أعلن البيت الأبيض ترشيح دبلوماسي متمرس آخر هو مايكل باتل لتولي سفارة واشنطن لدى تنزانيا.

ويحتاج تعيين السفراء إلى مصادقة مجلس الشيوخ الذي تنقسم مقاعده بين الجمهوريين والديمقراطيين بالتساوي الى حد ما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يعلن أسماء سفراء بلاده لدى الصين واليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.