ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. تعتزم أوبو الصينية الإعلان عن هاتفها الأحدث "Oppo K9 Pro"، والذي أمدته الشركة بكاميرا مميزة وذاكرة استثنائية. أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الجمعة، عن عقد مباحثات مستمرة مع شركة تطبيقات "فيسبوك"، و"واتساب"، العالميتين لفتح مكاتب لهما. أعلنت فيسبوك إطلاق خدمة غرف الاجتماعات التي يمتزج فيها العالم الحقيقي بذلك الافتراضي على نحو متناغم. يضم عالم ألعاب الهواتف الذكية العديد من ألعاب "بوكيمون" لمختلف الأنظمة، وقريبا تنضم لأسرة بوكيمون لعبة جديدة باسم "بوكيمون يونايت". تستمر شركة أبل في اختبار نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون، IOS 15 بطرح إصدارات تجريبية منه يستخدمها عدد محدود من الخبراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. IOS 15 وهاتف أوبو وألعاب بوكيمون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.