ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.
تفاقمت أزمة نقص الرقائق، بسبب تفشي سلالة "دلتا" من فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، لتواصل العصف بإنتاج كبرى شركات السيارات العالمية.
أعلنت كيا رسميا عن نسخة كهربائية هجينة، تطرحها ضمن فئات طراز كيا سيرنتو، الجيل الرابع، الذي طرح لعام 2021.
حرارة الطقس، من أشد العوامل التي تؤثر على طلاء السيارة مع مرور الوقت، وبخطوات مبسطة يمكن حماية الطلاء من التلف يسهولة.
كشفت دراسة جديدة أجراها موقع carinsurance.ae، عن 5 دول، لكل من الأغلى والأرخص في قيمة شراء سيارة تسلا موديل S بها.
كشفت مجموعة "جي بي غبور أوتو" عن أسعار السيارة "شيري تيجو8" موديل 2022، في مصر لتبدأ من 369.9 ألف جنيه.
كشفت جينيسيس رسميا عن أول سيارة كهربائية SUV تنتجها في تاريخها، وهي طراز GV60 المخصص لعام 2022.
مع ارتفاع درجات الحرارة، يكون استخدام مكيف الهواء في السيارة أمرا حيويا، ومع الاستخدام اليومي تتراكم أتربة وترسبات في فلتر المكيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أزمة الرقائق وهجينة كيا "سورينتو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.