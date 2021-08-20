أكبر حرب "سلمون" في التاريخ.. سباق عالمي على "ذهبية" النرويج

تتسابق الشركات العالمية، فيما يشبه الحرب على شراء شركة السلمون النرويجية الذهبية، التي تتمتع بمزايا إنتاجية، وتصديرية كبرى.

وقدمت شركة "سال مار"، إحدى أكبر شركات استزراع سمك "السلمون"، في العالم عرضا لشراء شركة "رويال سلمون" النرويجية مقابل حوالي 11.8 مليار كورون نرويجي (1.3 مليار دولار)، وذلك بعد أسبوع من تقديم شركة "إن.تي.إس" عرضا لشراء "رويال سلمون".

وأشارت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، الجمعة، إلى أن عرض "سال مار"، لشراء رويال سلمون بسعر 270 كورون للسهم الواحد يزيد بنسبة 11% عن سعر سهم الأخيرة في ختام تعاملات الخميس، وأعلى بنسبة 13% تقريبا عن العرض الذي قدمته "إن.تي.إس".

وارتفع سعر سهم "رويال سلمون"، في تعاملات الجمعة، ببورصة أوسلو، بنسبة 14%، في حين ارتفع سهم "سال مار"، بنسبة 1.9%، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويذكر أن صادرات النرويج من السلمون، وأسماك التروتة، زادت بأكثر من الضعف منذ 2012 مع زيادة الطلب على الأسماك ذات اللحم الأحمر.

وفي الوقت نفسه فإن صعوبة تكرار الظروف والأحوال المواتية الموجودة في مياه النرويج، في أي مناطق أخرى يدعم هذا القطاع كأحد أهم القطاعات التصديرية للنرويج بحسب وكالة بلومبرج.

وأضافت بلومبرج، أن سوق الأسماك العالمية التي تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار سنويا كبيرة للغاية بما يجذب إليها شركات الاستثمار الكبرى في قطاع الأغذية.

وتابعت الوكالة، أن مثل هذه الشركات الكبري، هو شركة "كارجيل"، وشركة اللحوم العملاقة "جيه.بي.إس"، والتي أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن صفقة شراء شركة السلمون الأسترالية "هون أكواكلتشر جروب"، مقابل حوالي 314 مليون دولار.