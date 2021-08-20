الرئيس التونسي: هناك من يجري محاولات يائسة لاغتيالي

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن هناك من يجري محاولات يائسة لاغتياله.
وأضاف سعيد في تصريحات صحفية، "طريق الحق صعب، وسأواصل بنفس المبادئ في إطار القانون".
وتابع "الحكومات تتعاقب أما الدولة فتستمر"، مضيفا "سنقف سدا منيعا أمام كل من يحاول ضرب الدولة".
ومضى قائلا "هناك من يؤلب دولا أجنبية على البلاد والرئاسة".
وقبل أسابيع، استجاب الرئيس التونسي لدعوات تطالب بإقصاء تنظيم الإخوان عن الحكم وقرر تجميد عمل البرلمان الذي هيمنت عليه الجماعة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
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