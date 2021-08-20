أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 في العراق

ارتفعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم الجمعة، 20 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، في العراق، إلى مستوى 83,779 ألف دينار (57.36 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 73,309 ألف دينار (50.19 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، في العراق، نحو 62,835 ألف دينار (43.02 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48,871 ألف دينار (33.46 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 41,890 ألف دينار (28.68 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، إلى نحو 2.605 مليون دينار (1784 دولارا).

وزاد سعر الجنيه الذهب في العراق، إلى مستوى 586,468 ألف دينار (401.55 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، قفزت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة، بالبورصات العالمية، إثر تراجع شهية المستثمرين المخاطرين، وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تطورات فيروس كورونا.

وأدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا، وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المستثمرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:53 بتوقيت جرينتش، ليرتفع نحو 0.4% في الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى "إيه.بي.سي بوليون"، إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف:" لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".

وتتجه الأسهم الآسيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وأسوأ أسبوع منذ فبراير/ شباط.

ومما كبح مكاسب المعدن الأصفر أن ظل الدولار، وهو الملاذ الآمن المنافس، قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن 9 أشهر مستفيدا من القلق حيال فيروس كورونا، وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص التحفيز هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة، ومن شأن خفض البنك المركزي الأمريكي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.