أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 في سوريا

قفزت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، 20 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 190.080 ألف ليرة للشراء، و192.938 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 185.714 ألف ليرة للشراء، و186.286 ألف ليرة للبيع، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 166.394 ألف ليرة للشراء، و168.896 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 162.5 ألف ليرة للشراء، و163 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، في سوريا، نحو 142.708 ألف ليرة للشراء، و144.854 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 120.798 ألف ليرة للشراء، و122.615 ألف ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وقفز سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 5.921 مليون ليرة للشراء، 6.010 مليون ليرة للبيع، مقابل نحو 5.775 مليون ليرة للشراء، 5.793 مليون ليرة للبيع، أمس.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب في سوريا، إلى نحو 1.332 مليون للشراء، و1.352 مليون للبيع، مقابل نحو نحو 1.3 مليون للشراء، و1.304 مليون للبيع.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، قفزت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة، بالبورصات العالمية، إثر تراجع شهية المستثمرين المخاطرين، وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تطورات فيروس كورونا.

وأدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا، وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المستثمرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:53 بتوقيت جرينتش، ليرتفع نحو 0.4% في الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى "إيه.بي.سي بوليون"، إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف:" لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".

وتتجه الأسهم الآسيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وأسوأ أسبوع منذ فبراير/ شباط.

ومما كبح مكاسب المعدن الأصفر أن ظل الدولار، وهو الملاذ الآمن المنافس، قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن 9 أشهر مستفيدا من القلق حيال فيروس كورونا، وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص التحفيز هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة، ومن شأن خفض البنك المركزي الأمريكي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.