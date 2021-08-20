مترجم أردوغان يتجاهل إشادة آبي أحمد بـ"أتاتورك"

شنت صحف تركية هجومًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب تجاهل المترجم ثناء رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، على مصطفى كمال أتاتورك.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، فإن مترجم المؤتمر الصحفي الذي عقد بين أردوغان، وآبي أحمد، الأربعاء الماضي، تعمد عدم ترجمة ثناء الأخير على أتاتورك.



وقال آبي أحمد بحق أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية خلال المؤتمر الصحفي إن "شخصية مصطفى كمال أتاتورك، شخصية إصلاحية وقيادية"، غير أن المترجم تجاهل ذلك وربط المدح بأردوغان.

الصحيفة المذكورة نشرت، الجمعة، مقطع فيديو على موقعها، يرصد الواقعة المذكورة، وكتبت معلقة عليه "لا يخجلون! أولئك الذين يثنون على حركة طالبان. يحظرون اسم أتاتورك!".

تعليق الصحيفة يشير إلى التصريحات التي أدلى بها أردوغان مؤخرًا، وأشاد فيها بتصريحات حركة "طالبان" التي سيطرت على السلطة في أفغانستان، حيث وصف هذه التصريحات بـ"المعتدلة".

على نفس النسق، انتقد تونجاي أوزقان، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما حدث خلال المؤتمر الصحفي بين أردوغان وآبي أحمد.

وقال أوزقان في تغريدة على "تويتر": "يجوز الثناء على تنظيم طالبان! لكن الثناء على أتاتورك ممنوع".