أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 في المغرب

ارتفعت أسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة، 20 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 516.41 درهم (57.30 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، في المغرب، إلى 451.87 درهم (50.14 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، في المغرب 387.31 درهم (42.97 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 301.24 درهم (33.42 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12، في المغرب، نحو 258.20 درهم (28.65 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المغرب، إلى نحو 16.060 ألف درهم (1782 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في المغرب، إلى نحو 3615 درهم (401.10 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، قفزت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة، بالبورصات العالمية، إثر تراجع شهية المستثمرين المخاطرين، وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تطورات فيروس كورونا.

وأدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا، وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المستثمرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:53 بتوقيت جرينتش، ليرتفع نحو 0.4% في الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى "إيه.بي.سي بوليون"، إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف:" لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".

وتتجه الأسهم الآسيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وأسوأ أسبوع منذ فبراير/ شباط.

ومما كبح مكاسب المعدن الأصفر أن ظل الدولار، وهو الملاذ الآمن المنافس، قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن 9 أشهر مستفيدا من القلق حيال فيروس كورونا، وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص التحفيز هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة، ومن شأن خفض البنك المركزي الأمريكي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.