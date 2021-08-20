تونس تحبط محاولات طمس "فساد الإخوان".. إخلاء هيئة مكافحة الفساد

أخلت قوات الأمن التونسية، عصر الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية "قامت قوات الأمن، الجمعة، بإجلاء كافة الموظفين بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

ونقلت عن مصادر لم تسمها "القوات الأمنية حاصرت مقر هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّد والي مدينة تونس الشاذلي بوعلاق الذي قدم مع قوات الأمن، بأنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر".

فيما قالت مصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن "الخطوة جاءت بقرار من وزير الداخلية، بعد ورود معلومات عن محاولات أطراف مقربة من حركة النهضة الإخوانية طمس وإخفاء ملفات وازنة ضد الحركة".

وأوضحت "هذه الملفات تتعلق بممتلكات تخص قيادات إخوانية وعائلة زعيم التنظيم الإخواني التونسي راشد الغنوشي".

وكانت النيابة العامة التونسية وضعت مؤخرا عددا من نواب البرلمان المجمد والوزراء السابقين والسياسيين قيد الإقامة الجبرية.

كما أصدرت النيابة مذكرات توقيف بحق نواب من حزب ائتلاف الكرامة، الذراع المتشددة لحزب حركة النهضة.

وأمس، أعلن رئيس تونس قيس سعيد أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة.



ووصف سعيد إخوان تونس بأنهم "حفنة من الأشخاص التي تريد نهب الدولة التونسية والشعب التونسي"، مضيفا "لا مجال لهؤلاء في المستقبل".



وسخر سعيد من مطالب الإخوان الداعية إلى وضع خارطة طريق، وقال "من يريد الخرائط فليذهب إلى كتب الجغرافيا والمواقع الجغرافية".