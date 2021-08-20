تونس تحبط محاولات طمس "فساد الإخوان".. إخلاء هيئة مكافحة الفساد

أخلت قوات الأمن التونسية، عصر الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضحت وسائل الإعلام المحلية "قامت قوات الأمن، الجمعة، بإجلاء كافة الموظفين بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
ونقلت عن مصادر لم تسمها "القوات الأمنية حاصرت مقر هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّد والي مدينة تونس الشاذلي بوعلاق الذي قدم مع قوات الأمن، بأنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر".
فيما قالت مصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن "الخطوة جاءت بقرار من وزير الداخلية، بعد ورود معلومات عن محاولات أطراف مقربة من حركة النهضة الإخوانية طمس وإخفاء ملفات وازنة ضد الحركة".
وأوضحت "هذه الملفات تتعلق بممتلكات تخص قيادات إخوانية وعائلة زعيم التنظيم الإخواني التونسي راشد الغنوشي".
وكانت النيابة العامة التونسية وضعت مؤخرا عددا من نواب البرلمان المجمد والوزراء السابقين والسياسيين قيد الإقامة الجبرية.
كما أصدرت النيابة مذكرات توقيف بحق نواب من حزب ائتلاف الكرامة، الذراع المتشددة لحزب حركة النهضة.
وأمس، أعلن رئيس تونس قيس سعيد أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة.
ووصف سعيد إخوان تونس بأنهم "حفنة من الأشخاص التي تريد نهب الدولة التونسية والشعب التونسي"، مضيفا "لا مجال لهؤلاء في المستقبل".
وسخر سعيد من مطالب الإخوان الداعية إلى وضع خارطة طريق، وقال "من يريد الخرائط فليذهب إلى كتب الجغرافيا والمواقع الجغرافية".
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